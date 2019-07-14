148 طالبًا يدشنون برنامج الإثراء الصيفي بتعليم الشرقية

شارك 148طالبا من تعليم المنطقة الشرقية، في تدشين برنامج الإثراء الصيفي 2019 ضمن البرامج المحلية التي تطلقها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله – للموهبة والإبداع، وذلك مساء أمس بمدارس نور الاسلام بتعليم المنطقة الشرقية,

وتضمن البرنامج جميع المسارات، التي اشتملت على «الروبوت1– الروبوت 2- الاختراعات – علم الحياة – الخوارزمي الصغير – مهندس المستقبل –كن عالما في: الفيزياء والهندسة - طبيب المستقبل – برمجة الحاسوب –الفيزياء الحديثة- الكيمياء»، إلى جانب الأنشطة العلمية والعملية.

كما تضمن المحتوى العلمي بنسبة 60% من البرنامج، وبلغت نسبة الجانب المهاري 30%؛ وذلك للتدريب على المهارات الحياتية والاجتماعية ومهارات القرن الواحد والعشرين، ويُشكل الجانب الترفيهي 10% من البرنامج.

وقد انتهجت برامج موهبة التنوع الأسلوبي في التدريس وتقديم النشاطات العلمية المتخصصة في المجالات الطبية والهندسية والعلوم وتقنية المعلومات وريادة الأعمال بما يتلاءم مع احتياجات الطلبة المتميزين والتي تنمي مهارات نوعية متقدمة في البحث والتقصي واتخاذ القرار، وحل المشكلات، والتفكير الإبداعي والناقد، والقيادة.

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كما يتخلل هذه البرامج عدد من الأنشطة الترويحية والاجتماعية الهادفة والتي تتكامل فيما بينها، ويهدف البرنامج لتنمية قدرات الموهوبين، وإشباع رغباتهم العلمية وتوجيه هذه القدرات والطاقات نحو احتياجات المجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار المشرف العام على البرنامج، إبراهيم بن محمد الشمراني إلى أن «موهبة» اختارت مدارس نور الإسلام لإقامة هذا البرنامج؛ نظرًا لخبرتها المتميزة والمتراكمة في احتضان ورعاية الموهبة والإبداع وتنمية قدرات الموهوبين، وخاصة بعد النجاح المتميز الذي تحقق في برامج الأعوام الماضية.

ويضم الفريق مجموعة من الكوادر البشرية المتميزة والمدربة لتنفيذ البرنامج إلى جانب البنية التحتية المجهزة للمدارس من قاعات دراسية مجهزة تقنيًا وصالات رياضية ومسبح وملاعب رياضية ومعامل علوم وأحياء وفيزياء وكيمياء ومعامل للحاسب الآلي وقاعات للتدريب؛ لدعم مشروعات الطلاب ومنجزاتهم العلمية وتقديم خدمة متميزة وراقية للموهوبين بالمنطقة الشرقية.

وحضر حفل التدشين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام سعيد الباحص ومدير التعليم الاجنبي بتعليم الشرقية يوسف الرقيطي.