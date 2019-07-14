تعليم الطائف تستأنف التدريب الصيفي للأسبوع الثاني داخل 57 قاعة تدريبة

استأنفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، برامجها التدريبية الصيفية للأسبوع الثاني على التوالي وسط حضور وإقبال كبير من المتدربين والمتدربات على البرامج، ومنظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي.

وشهدت القاعات التدريبية البالغ عددها 57 قاعة، للبنين والبنات حراكًا تدريبيًا كبيرًا وتفاعلًا متميزًا مع التنويع والتجديد في البرامج التدريبية المقدمة؛ حيث برزت برامج الإبداع والابتكار والتعليم القائم على المشاريع والعلاقات الإنسانية في البيئة التعليمية وتدريب المدربين ومهارات القائد التربوي في ضوء رؤية الوطن 2030.

كما تم مناقشة برامج القيادة التحويلية والجدارات الوظيفية وإدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل وغيرها من البرامج التي انطلقت خلال الأسبوع الحالي، والتي تهدف جميعها إلى تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وتنمية المهارات بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن عدد برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي بالطائف والمعتمدة في صيف هذا العام بلغت 238 برنامج تدريبي للبنين والبنات يقدمها 115 مدربًا ومدربة.

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كما يشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت في السابع من يوليو الجاري عن تقديم فعاليات برامج التدريب الصيفية في 22 كلية تربية على مستوى المملكة.

وأكدت أنه سيتم تقديم 440 برنامجًا تدريبيًّا بإشراف وتنظيم 170 لجنة من أعضاء هيئة التدريس، ومشاركة 140 مدربًا، بالإضافة إلى 23 لجنة لشاغلي الوظائف التعليمية.

والجامعات المشاركة في هذه الفعاليات، بحسب الوزارة، هي أم القرى، محمد بن سعود، الملك سعود، الملك عبدالعزيز، الإسلامية، وطيبة، الأميرة نورة، الملك فيصل، الملك خالد، القصيم، الطائف، الجوف، الباحة، تبوك، نجران، الحدود الشمالية، الأمير سطام، الإمام عبدالرحمن، المجمعة، حفر الباطن، بيشة، وجدة.