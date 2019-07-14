10أوراق عمل في حلقة نقاش الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة

عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، حلقة نقاش لعرض الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة لموسم حج العام الحالي، بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية قدمت خلالها 10 أوراق عمل.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان.

وفي بداية حلقة النقاش، استعرضت إدارة المشاريع بالهيئة المشاريع الجديدة التي تنفذها بالمشاعر المقدسة والإحصائيات ونسب الإنجاز لكل مشروع، كما استعرضت الخطة التشغيلية لقطار المشاعر والذي سيتم تشغيله هذا العام عبر مشغل وطني «شركة سار»، ويستهدف نقل أكثر من 360 ألف حاج بواسطة نحو ألفي رحلة عبر 9 محطات موزعة في المشاعر المقدسة.

وتناولت الهيئة ورقة عمل مسارات الحشود بمشعر منى والخطط المنسقة مع الجهات الحكومية والأمنية التي ستطبق في حج هذا العام، وكذلك التجارب الميدانية التي تسبق توافد الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة.

من جانبها قدمت وزارة الحج والعمرة ورقة عمل عن رؤية الوزارة في التفويج لحج هذا العام والخطط الميدانية التي تنفذها كوادرها البشرية بالتنسيق مع بعثات الحج لإنجاح الخطة في هذا العام.

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وقدمت قوة أمن المنشأة خطتها التي ستنفذها في حج هذا العام حول إدارة الحشود في محطات قطار المشاعر المقدسة، وقدمت قوة الطوارئ خطتها لتشغيل منشأة الجمرات والاحترازات الأمنية المتخذة في هذا الجانب.

كما قدم الأمن العام الخطة التشغيلية لحج هذا العام والاستعدادات البشرية لتطبيقها، فيما تناولت مديرية الدفاع المدني خطتها والاستعدادات والتجهيزات الآلية والبشرية للتدخل في حال وقوع أي أخطار.

من جانبها عرضت إمارة منطقة مكة المكرمة ورقتها التي تمحورت حول مرئيات وملاحظات الهيئة العليا لمراقبة الحجاج وأبرز الإحصائيات والنسب في هذا الشأن.

وفي النهاية، سردت أمانة العاصمة المقدسة ورقتها حول استعدادات الأمانة لتنفيذ خطتها التشغيلية المنقطع في حج هذا العام.

وخرجت حلقة النقاش في الختام بعدة توصيات سيتم الأخذ بها في الخطط التشغيلية للجهات المشاركة خلال موسم حج هذا العام لتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.