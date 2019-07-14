أمير الشرقية يستقبل مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي

التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، بمكتبه في ديوان الإمارة، مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، عدنان المعيبد.

ونوه أمير الشرقية، باهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع اللوجيستي، وخدمات الموانئ؛ لتكون مساهمًا فاعلًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالاستفادة من الموقع الجغرافي، والتحول لنقطة ربط بين القارات الثلاث، وتقديم خدمات لوجيستية ذات كفاءة وجودة عالية.

وأشار إلى أنها تُسهم في تقدم المملكة بمؤشرات الخدمات اللوجيستية ورفع قيمة الصادرات المحلية، مشددًا على أهمية العمل على تطوير العنصر البشري العامل في الموانئ، والاستفادة من الخبرات الوطنية.

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وأكد أمير الشرقية أهمية تطوير عمليات الحفاظ على السلامة والأمن في الميناء، لما لها من أهمية في الحفاظ على المقدرات الوطنية، متمنيًا للميناء ومنسوبيه التوفيق.

واطلع أمير الشرقية على تقرير عن أعمال الميناء خلال العام المنصرم، وكذلك جهود الميناء في تسهيل أعمال سفينة الإغاثة «سفينة العطاء» التي ستنطلق اليوم الأحد، من ميناء الجبيل الصناعي إلى جمهورية السودان، ضمن جهود المملكة في دعم الأشقاء في جمهورية السودان الشقيقة .

من جهته عبر مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، عدنان المعيبد عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية لاهتمامه وحرصه على دعم مسيرة الميناء، وتوجيهاته الكريمة، مبينًا أنها خير حافز له ولزملائه لبذل المزيد.