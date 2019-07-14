عاجل-شرطة عسير: ضبط أربعيني أطلق النار على دورية في الحرجة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه عند الساعة 8:30 مساء من يوم الجمعة الماضي، وأثناء قيام دورية أمن مركز شرطة الفيض بمحافظة الحرجة ، بمتابعة إحدى المركبات التي تم الاشتباه بها وذلك للتحقق من وضعها، بادر من فيها بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، مما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل وتعقب المركبة والقبض على قائدها ، وهو مواطن في العقد الرابع ، وضبط السلاح المستخدم بالمركبة التي اتضح أنها مسروقة ، كما ضبط بحوزته 502 قرصان من الكبتاجون ، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

وأوضح المتحدث الإعلامي بأنه نجم عن تبادل إطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن ونقله إلى المستشفى، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد .

وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .