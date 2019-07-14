وأوضح المتحدث الإعلامي بأنه نجم عن تبادل إطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن ونقله إلى المستشفى، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد .
وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-شرطة عسير: ضبط أربعيني أطلق النار على دورية في الحرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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