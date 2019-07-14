%93 إنجاز برنامج تحفيظ صبيا

في الوقت الذي أنجز البرنامج المكثف لحفظ القرآن الكريم ومراجعته وتثبيته لعام 1440، الذي تشرف عليه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بصبيا 93% من أهدافه، أثنى مفتي منطقة جازان على دور «دوت الخليج» الإعلامي لدعم الجمعية.

دور دوت الخليج الإعلامي

أثنى مفتي منطقة جازان الشيخ محمد شيبة لـ«دوت الخليج» على الدور الذي قامت به الصحيفة في دعم حلقات تحفيظ القرآن بمحافظة صبيا، وذلك خلال رعايتها الحفل الختامي في البرنامج المكثف لحفظ القرآن الكريم ومراجعته وتثبيته، الذي أقيم بمسجد الراجحي بصبيا أول من أمس، وبحضور نائب مدير مركز التنمية الاجتماعيه يحيى زكري، موجها رسالته لكل الصحف بالعناية ببرامج الجمعيات وبالمساهمة في نشرها، وأضاف أن حكومتنا تشجع هذه البرامج التي تخدم المجتمع وتفيد الشباب في شغل فراغهم في الإجازات.

الأرقام تتحدث

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أوضح رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة صبيا الشيخ عبدالله نمازي لـ«دوت الخليج» أن الجمعية ينخرط فيها 12 ألف طالب وطالبة، موزعين على 10 مكاتب منها 9 رجالية ومكتب نسائي، وأضاف أن هذه المكاتب موزعه في 11 مدينة وقرية، مشيراً إلى أن عدد الحلقات للرجال يبلغ 186 حلقة وعدد حلقات النساء 434، موزعة على 85 دار فتاة وتتباين حلقاتها في كل دار، ويصل بَعضها إلى 20 حلقة ما بين 70 دارسة إلى 400 دارسة، كما يتجاوز عدد الحفاظ الـ 300 حافظ.

برامج متنوعة

أكد «نمازي» أن هناك العديد من البرامح والمسابقات السنوية للبنين والبنات، ومنها مسابقة 3 أجزاء و5 أجزاء و10 أجزاء و20 جزء وكامل القرآن، ويشارك فيها ما بين 1500 إلى 2000 طالب وطالبة سنوياً، يتنافسون لتثبيت ومراجعة ما حفظوه، حيث تقام في شهر 6 من كل سنة هجرية، وأضاف أن من برامج الجمعية الصيفية المكثفة هناك 8 برامج موزعة في عدة جوامع.