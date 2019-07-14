13 ألف مستفيد من خدمات مركز تعليم القرآن

قدّر رئيس مجلس إدارة المركز الخيري لتعليم القرآن، الشيخ الدكتور علي الحذيفي، عدد المستفيدين من المركز منذ تأسسيسه في 1401، بأكثر من 13 ألف مستفيد ومستفيدة، مؤكدا أن المركز يعدّ مختصا في تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، ويقدم خدماته لجميع فئات المجتمع عبر 6 فروع في ربوع المملكة. جاء ذلك، على هامش اجتماع الجمعية العمومية الثامنة عشرة للمركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور علي عبدالرحمن الحذيفي، مساء أمس، في المقر الرئيسي للهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض، وذلك لاعتماد القوائم المالية والتقرير السنوي لعام 1438/ 1439، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 1439/ 1440.



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