محطة صرف تهدد أحياء نجران والمياه تتهم الصهاريج

فيما تعتبر مياه الصرف الصحي من أنواع المياه التي لها خطورة كبيرة على الإنسان، وتعرف بالمياه السوداء التي من الممكن أن تسبب الكثير من الأمراض الخطيرة، نظراً لاحتوائها على البكتيريا والطفيليات والفيروسات، هذا إلى جانب الكثير من المواد السامة والمعادن الثقيلة التي تستخدم في التنظيف، ويشكل قرب محطة ضخ مياه الصرف الصحي من عدد من أحياء نجران تهديدا مباشرا على صحة الأهالي حسب المعاناة التي نقلوها إلى «دوت الخليج».

معاناة الأهالي

يشتكي سكان الأحياء القريبة من محطة ضخ مياه الصرف الصحي الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز الطريق الرئيسي الشريان للمنطقة، من وجود المحطة قريبة من منازلهم، وأيضاً ملاصقة للمدرسة الحادية والثلاثون في حي آل منجم، مما يؤثر على الطالبات والمعلمات وأولياء الأمور وسائقي نقل المعلمات وحافلات المدارس بالأمراض، وأيضاً تقع المحطة بالقرب من أكبر مول تجاري في نجران يجمع أشهر الشركات التجارية، كما تقع بالقرب من فندق شهير يقصده أغلب السياح والزوار.

وقال حسين آل زربان: في كل يوم تبعث المحطة بالروائح الكريهة ونخاف من نقل أمراض لنا ولأطفالنا وسكّان الحي، وأضاف حشان آل منجم: جمعت المحطة عددا كبيرا من مياه الصرف الصحي من الأحياء بالمنطقة، ووضعت لدينا بالحي، مع العلم بأن هناك محطة كبيرة في وادي عرقان ولكن تأثيرها علينا بالحي سلبياً وصحياً، ونطالب بالتدخل من الجهات المختصة، وإيقاف هذه المحطة وتحويل ما يصب بها من مياه الصرف شرق نجران، وطالب أحمد آل مهري بتدخل الجهات المختصة لوقف هذه المشكلة والكارثة البيئية التي تهدد السكان داخل الأحياء القريبة من محطة معالجة الصرف الصحي.

المياه تبرر

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية المياه بالمنطقة فايز لسلوم ردا على سؤال «دوت الخليج» قائلا: محطة ضخ مياه الصرف الصحي بنجران في حي آل منجم هي عبارة عن محطة مغلقة تماماً ومزودة بوحدات لإزالة الروائح، وهذا النوع من المحطات موجود في معظم المدن، ويحكم ذلك التصميم وتضاريس المنطقة، وقد كان هناك بعض الانبعاثات في السنه الماضية قبل استكمال منظومة التحكم وتم إصلاحها وهي الآن تعمل بكفاءة عالية، وأضاف: هناك مصادر أخرى للروائح خارج المحطة، وهي غالباً ما تكون بسبب صهاريج نقل مياه الصرف الصحي عند مرورها بالشارع المقابل للموقع، حيث تبقى الروائح حتى بعد مغادرة الصهريج، ويظن البعض أنها من المحطة، مؤكدا أن المديرية تتابع ذلك باستمرار مع قياس مستوى غازات الميثان وكبريتيد الهيدروجين بصفة مستمرة داخل المحطة.

أضرار قرب محطة الصرف الصحي من أحياء نجران

Advertisements

تسببت في انبعاث الروائح الكريهة

قربها من المدرسة

31 الابتدائية للبنات يؤرق الطالبات والمعلمات وأولياء الأمور

وقوعها بالقرب من أكبر مول تجاري وفندق شهير يؤثر على زوار تلك المرافق

ازدياد الحشرات يقلق السكان القريبين من الأخطار الصحية