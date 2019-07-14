العدل تستعرض تحديثات التشريعات القضائية

المصادر الوطنية
أشار المفدى إلى اعتماد المركز في إعداد التقرير على المصادر الوطنية المستوعبة لما يجد في هذا الأمر؛ وهي: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وكالة الأنباء السعودية، جريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة من وزارة العدل.
وأكد مدير عام مركز البحوث، احتواء التقرير على مواد مرتبة ترتيباً زمنياً، ومقسمة على أبواب، هي: الأنظمة والاتفاقيات، واللوائح والتنظيمات، والأوامر والتعليمات، وتعاميم وزارة العدل، وما نشر في جريدة أم القرى، حيث تم مع كل مادة علمية إدراج جهة صدورها، تاريخها، أداة صدورها، عنوانها، ورابطها.
البحوث القضائية
يهدف مركز البحوث في وزارة العدل إلى القيام بالدراسات والبحوث القضائية والتوثيقية، واقتراح البرامج النوعية والخطط البحثية الرامية إلى تطوير منظومة القضاء والتوثيق في المملكة، والرفع من كفاءتها وجودتها.
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