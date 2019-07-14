سعود بن نايف يستعرض أعمال ميناء الفهد

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، المدير العام لميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، عدنان المعيبد. وأكد أمير الشرقية اهتمام القيادة بتطوير القطاع اللوجستي، وتطوير خدمات الموانئ، لتكون مساهما فاعلا في تحقيق رؤية المملكة 2030، بالاستفادة من الموقع الجغرافي، والتحول لنقطة ربط بين القارات الـ3، وتقديم خدمات لوجستية ذات كفاءة وجودة عالية، تسهم في تقدم المملكة في مؤشرات الخدمات اللوجستية، ورفع قيمة الصادرات المحلية، مشيرا إلى أهمية العمل على تطوير العنصر البشري العامل في الموانئ، والاستفادة من الخبرات الوطنية.

كما أكد أهمية تطوير عمليات الحفاظ على السلامة والأمن في الميناء، لما لها من أهمية في الحفاظ على المقدرات الوطنية، متمنيا للميناء ومنسوبيه التوفيق، واطلع أمير الشرقية على تقرير عن أعمال الميناء خلال العام الماضي، من جهته، عبر المدير العام لميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، عدنان المعيبد، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية لاهتمامه وحرصه على دعم مسيرة الميناء، وتوجيهاته التي تعدّ خير حافز له ولزملائه لبذل المزيد.