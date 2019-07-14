سعود بن نايف يستعرض أعمال ميناء الفهد

كما أكد أهمية تطوير عمليات الحفاظ على السلامة والأمن في الميناء، لما لها من أهمية في الحفاظ على المقدرات الوطنية، متمنيا للميناء ومنسوبيه التوفيق، واطلع أمير الشرقية على تقرير عن أعمال الميناء خلال العام الماضي، من جهته، عبر المدير العام لميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، عدنان المعيبد، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية لاهتمامه وحرصه على دعم مسيرة الميناء، وتوجيهاته التي تعدّ خير حافز له ولزملائه لبذل المزيد.
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