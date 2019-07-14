تبادل الخبرات الفنية بين إمارة جازان ومركز أداء

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة أمس، المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المكلف، المهندس إبراهيم عبدالعزيز نياز، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليا.

واستمع أمير جازان -خلال اللقاء- لشرح مفصل عن المركز وتطبيق منصة «وطني»، إحدى أدوات المركز في قياس رضا المستفيد، التي تُعد منصة تفاعلية تمكّن المستخدمين، من مواطنين ومواطنات ومقيمين وزائرين للمملكة، من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة، معربا عن سعادته بما استمع إليه حول أعمال المركز وما يقدمه من دعم وتطوير الأداء الحكومي العام.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين إمارة منطقة جازان ومركز «أداء»، في مجال قياس وإدارة الأداء وتحسين الخدمات الحكومية.

وشهد أمير المنطقة توقيع مذكرة التعاون المبرمة بين مكتب تحقيق الرؤية بإمارة منطقة جازان، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بينهما، وتطوير الأداء وتحسين تجربة المستفيد، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.