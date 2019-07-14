أمانة عسير تستعيد 12 مليون متر من لصوص الأراضي

حاصرت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها لصوص الأراضي، وذلك خلال تكثيف أعمال الإزالات لتعديات ومبان عشوائية غير مرخصة، شُيّدت على أراض حكومية تجاوزت مساحتها 12 مليون م2، في نحو 28 موقعا بكل مدن ومحافظات منطقة عسير.

إجراءات نظامية

أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة اتخذت حيال تلك التجاوزات الإجراءات النظامية المعمول بها فورا، مشيرا إلى أن التعديات شملت إقامة مبان مخالفة وأحواش غير نظامية، وغيرها من التجاوزات التي تسببت في الضرر لسكان المنطقة والسلامة البيئية المحيطة بهم. منبها إلى أن أعمال إزالة التعديات استغرقت نحو 30 يوما، وأسهمت مختلف الإدارات المعنية بأمانة منطقة عسير في أعمال الإزالة.

إزالة التعديات

سجل إحصاء أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، مساحة بلغت أكثر من 12.393.586، خلال الشهر الماضي.

وأكدت الأمانة مواصلة حملاتها الرقابية على كل المواقع بمنطقة عسير، لضمان حماية الأراضي الحكومية من أي إحداثات قد تطالها، والتي سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على تلك الأراضي، ولن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

سفلتة الطرق

نفّذت أمانة منطقة عسير -مؤخرا- كثيرا من أعمال الصيانة التي شملت إعادة سفلتة الطرق والشوارع في ضواحي مدينة سلطان.

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وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه قد تمت إعادة السفلتة التعاقدية لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في ضواح متفرقة بمدينة سلطان، وذلك حسب برنامج الصيانة المعتمد من الأمانة. إذ تمت إعادة سفلتة ما مجموعه 83 ألف م2 لمسطحات الشوارع الرئيسية والفرعية. وشملت أعمال الصيانة الدورية وإعادة تأهيل الطرقات والشوارع في ضاحية الجمعة والموردة وسوق حجلا.

وأكد الحميدي أن أمانة منطقة عسير تسعى دوما إلى تقديم أفضل وأيسر الخدمات لسكان مدينة أبها وضواحيها، وذلك ضمن توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

أعمال الإزالة في شهر

01 شملت تعديات ومباني عشوائية غير مرخصة

02 شُيدت على أراض حكومية تجاوزت مساحتها 12 مليون م2

03 شملت نحو 28 موقعا في كل مدن ومحافظات منطقة عسير

04 استغرقت نحو 30 يوما