حظر الغاز المسال في المشاعر

وأكد أن حظر استخدام الغاز المسال يشمل المواقع داخل المشاعر المقدسة كافة، بما فيها مباني ومخيمات الجهات الحكومية أو الخيرية المشاركة في أعمال الحج، دون استثناء، وأن تنفيذ القرار يتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع إدخال الغاز إلى المشاعر.
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