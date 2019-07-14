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حظر الغاز المسال في المشاعر

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وجّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، باتخاذ التدابير اللازمة لحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهو في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة، خلال موسم حج هذا العام 1440، وتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من تثبت مخالفته مضمون القرار، بإدخال أو استخدام الغاز المسال بأي مشعر. وأوضح المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، أن منع استخدام الغاز المسال بالمشاعر المقدسة يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة حجاج بيت الله الحرام، لتأدية نسكهم بكل أمن وطمأنينة، واستبعاد مكامن الخطر أيا كانت مسبباتها.

وأكد أن حظر استخدام الغاز المسال يشمل المواقع داخل المشاعر المقدسة كافة، بما فيها مباني ومخيمات الجهات الحكومية أو الخيرية المشاركة في أعمال الحج، دون استثناء، وأن تنفيذ القرار يتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع إدخال الغاز إلى المشاعر.


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