أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة للربع الثالث من 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أرامكو السعودية بأن أسعار البنزين المحدثة ابتداءً من 14 يوليو/تموز 2019 ستكون على النحو الآتي ، بنزين 91 تحرك سعره من 1.44 ريال/لتر إلى 1.53 ريال/لتر، وبنزين 95 من 2.10 ريال/لتر إلى 2.18 ريال لتر.

وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علماً بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية.

وكانت أرامكو السعودية أعلنت رفع أسعار البنزين للربع الثاني من عام 2019.

وقالت أرامكو إن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 14 أبريل/نيسان 2019 ستكون على النحو الآتي:

بنزين 91: 1.44 ريال لكل لتر، بنزين 95: 2.10 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الحالي أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران المقبل.