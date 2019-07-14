القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أرامكو السعودية بأن أسعار البنزين المحدثة ابتداءً من 14 يوليو/تموز 2019 ستكون على النحو الآتي ، بنزين 91 تحرك سعره من 1.44 ريال/لتر إلى 1.53 ريال/لتر، وبنزين 95 من 2.10 ريال/لتر إلى 2.18 ريال لتر.
وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علماً بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية.
وكانت أرامكو السعودية أعلنت رفع أسعار البنزين للربع الثاني من عام 2019.
وقالت أرامكو إن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 14 أبريل/نيسان 2019 ستكون على النحو الآتي:
بنزين 91: 1.44 ريال لكل لتر، بنزين 95: 2.10 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الحالي أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة للربع الثالث من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.