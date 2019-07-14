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2019-07-14 سحب رعدية مع برد غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين. Advertisements وتوقعت الأرصاد استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى الباحة. وأشارت الأرصاد إلى أن يوم غد سيشهد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض، تمتد إلى منطقة نجران.









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