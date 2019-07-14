وظائف شاغرة في فنادق هيلتون

2019-07-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من جدة، ومكة المكرمة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف علاقات الضيوف (جدة).

. فني الصوتيات (جدة).

. مساعد مدير الحجوزات (للسعوديين/ جدة).

. مدير الأغذية والمشروبات (جدة).

. وكيل علاقات النزلاء (جدة).

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. مساعد مدير المكتب الأمامي (جدة).

. فني صيانة (مكة المكرمة).

. كبير المهندسين- الصيانة (مكة المكرمة).

. مدير الأغذية والمشروبات (مكة المكرمة).

. مشرف الموارد البشرية (مكة المكرمة).

. مساعد إداري (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)