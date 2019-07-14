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وظائف شاغرة بالسلام لصناعة الطيران
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مهندس كمبيوتر- مبرمج”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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