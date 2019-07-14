- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة الخدمات الأرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف شاغرة بشركة الخدمات الأرضية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “وكيل خدمات العملاء”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مطار أبها الدولي بمنطقة عسير.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يوليو 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة بشركة الخدمات الأرضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.