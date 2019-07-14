السائبة على الطرق مخالفة

2019-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور أن عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد، يعد مخالفة مرورية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل، أن الحوادث المرورية الناتجة عن الحيوانات السائبة العام الماضي، بلغت 355 حادثًا مروريًّا.

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وقالت الوزارة، بحسب تقرير الحوادث المرورية: إنه بسبب الحيوانات السائبة خلال 2018، وقعت حوادث مرورية بلغ عددها 355 حادثًا تسببت في وفاة 44 شخصًا، وإصابة 243 آخرين.

كما أوضحت وزارة النقل، أن أنظمة حماية المرافق العامة للوزارة تنص على معاقبة كلٍّ من تعمد قطع السياج على الطرق العامة بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، مع تحميلهم جميع تكاليف إصلاح ما تعمد إتلافه.

ويشكو عدد من مستخدمي الطرق في بعض مناطق المملكة من انتشار الحيوانات السائبة، موضحين أنها تتسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية على الطريق.