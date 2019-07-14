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2019-07-14 ملك ماليزيا يغادر جدة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements غادر جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا ، جدة مساء اليوم.

وكان في وداع جلالته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة و معالي أمين محافظة جدة الاستاذ صالح بن علي التركي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود حسين قطان ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر وعدد من المسؤولين.









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