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اشتعال مستودعين في جدة 

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2019-07-14

اشتعال مستودعين في جدة 

متابعات الخليج 365 - واس

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تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم, من إخماد حريق اندلع في مستودعين بحي الخُمرة.
وأفاد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المكلف الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة 2.26 مساءً باشر رجال الدفاع المدني بلاغاً عن حريق بمستودع في حي الخمرة بمحافظة جدة ، حيث اتضح اشتعال النار بداخل مستودعين مُسقّفة بالصاج تحتوي على مواد كيميائية تستخدم في عملية صناعة مواد البناء والأسمدة ومضادات الرغوة وتقدر مساحتهما ب 2000 متر مربع ، وتم بفضل الله السيطرة على الحريق وإخماده والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب للمستودعات المجاورة ، ومباشرة التحقيق فيه .
وبين المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بأنه لم يتعرض أحد لأي أذى ولله الحمد .





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