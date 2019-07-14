لم يزد دعمه بـ حساب المواطن

2019-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع مستفيد شكا من أنه لم يحصل على زيادة في دعم البرنامج لشهر يوليو الذي تم صرفه يوم 10 من الشهر الجاري.

وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على الشكوى: إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، موضحًا أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

في سياق آخر، أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه تمت تغطية الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين.

Advertisements

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على مواطن استفسر بشأن زيادة الدعم بعد زيادة البنزين.

ورد برنامج حساب متابعات الخليج 365، عبر خدمة العملاء بقوله: “تمت تغطية فرق الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين ابتداءً من دفعة شهر يوليو الجاري ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا)”.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.