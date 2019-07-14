‎حج / محافظ الطائف يقف على الاستعدادات الميدانية لمركز البهيتة الأمني لموسم الحج



الطائف 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

اجتمع معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بديوان المحافظة مع رؤساء الجهات الحكومية والأمنية لبحث الاستعدادات الميدانية كافة لمركز البهيتة الأمني لموسم الحج هذا العام .

وقدم معاليه في بداية الاجتماع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على ما يقدمانه من تسهيلات وخدمات مميزة لضيوف حجاج بيت الله الحرام، القادمين من شتى أقطار العالم ليؤدوا نسكهم بأمن وأمان وراحة واطمئنان ‎, كما قددم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على جهود سموه ومتابعته الحثيثة لكل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل الخدمات كافة ومتابعة القطاعات الأمنية لتوفير أقصى درجات الأمن في المشاعر المقدسة.

وعبر معالي محافظ الطائف عن شكره وامتنانه لجهود صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا ورئيس لجنة الحج المركزية ومايوليه سموه من اهتمام ومتابعة لكافة القطاعات الأمنية والخدمية وذلك لخدمة حجاج بيت الله الحرام, مثمنًا جهود صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعته الميدانية المتواصلة لتوفير سبل الراحة من خدمات ومرافق لضيوف الرحمن .

‎من جانب آخر أوضح معاليه أهمية دور المركز الأمني للبهيتة ومايناط بكل الجهات الأمنية وذات العلاقة المشاركة بالمهمة، وكيفية دورها لتسهيل دخول حجاج بيت الله الحرام، وضبط وإعادة المخالفين وكل من لا يملك تصريحًا للحج، وكذلك توفير الخدمات كافة لحجاج بيت الله الحرام ، بأفضل الإمكانيات والخدمات .

‎بعد ذلك اطلع معالي محافظ الطائف على محضر الاجتماع والتوصيات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، كما استمع إلى شرح مفصل من قِبل القائد الأمني بالبهيتة اللواء علي العطوي عن جهود رجال الأمن من القطاعات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل تدفق الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وضمان انسيابية حركة السير للمركبات، وكيفية متابعة وضبط مخالفي أنظمة الحج, موضحًا أن جميع مسارات الفرز ونقاط المنع تخضع لمراقبة دقيقة على مدار الـ24 ساعة.

‎وفي ختام الاجتماع تم تكوين لجنة مشكلة من عدد من القطاعات الحكومية لمتابعة سير أعمال التطوير والخدمات بالمركز وسرعة إنجازها في وقت قياسي.

كما أبدى محافظ الطائف سعادته بما قُدِم من مقترحات وتوصيات في سبيل خدمة ضيوف الرحمن من خلال الإمكانات البشرية المؤهلة والمدربة، والإمكانات الآلية الحديثة والخدمات الأخرى ، التي سيتم توفيرها لتلبية المتطلبات كافة من أجل ضمان راحة حجاج بيت الله الحرام، والإسهام في إنجاز إجراءاتهم في وقت قياسي, مقدمًا جزيل شكره للمشاركين كافة من جهات أمنية وحكومية.

// انتهى //

20:35ت م

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