المطلق يتحدث عن الرياضة والكسل

2019-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عن الرياضة البدنية والآثار السيئة للكسل على الجسد والروح.

Advertisements

وقال الشيخ المطلق: إن الرياض البدنية من أسباب كمال الصحة وتقوية الجسم، والجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية، موضحًا أن على النقيض من ذلك الكسل مذموم في الإسلام؛ لآثاره السيئة على أمور الدنيا والدين.

وتابع المطلق أن لذلك كان من دعاء النبي ﷺ: “اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل” متفق عليه.

جدير بالذكر أن ممارسة الرياضة تحسن من مظهر أجسامنا وتضفي جمالًا عليها، كما أنها تزيد الثقة بالنفس عند الإنسان، وأيضًا تعتبر الرياضة خير سلاح لقتل وقت الفراغ السلبي، وقهر الروتين الممل، كما تمنح الإنسان قدرة أكبر على الانضباط والتحكم بالضغوط والتوتر.