مقتل 23 حوثيًّا بينهم قيادي

2019-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

لقي 13 من ميليشيا الحوثي مصرعهم، بينهم قيادي بارز، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيات التسلل، باتجاه مواقع الجيش في جبهتي “غلق”، و”شخب” في مديرية قعطبة.

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وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا الانقلابية، وأجبرتها على الفرار باتجاه مناطق محافظة إب، بحسب “العربية”.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 13 من عناصر الميليشيا، بينهم قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع المدعو أبو شريف حزام عبدالله مطهر، وجرح آخرين.

إلى ذلك، لقي 10 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، في غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة؛ المعقل الرئيس للميليشيات أقصى شمالي البلاد.