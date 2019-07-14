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وظائف شاغرة بالملك سعود الطبية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.
وأبرزت المدينة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. منسق- أكاديمية طب الأسرة (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.
. ممرض- عناية مركزة أطفال: درجة البكالوريوس في تخصص علوم التمريض.
. ممرض- وحدة العناية المركزة: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
وأوضحت المدينة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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