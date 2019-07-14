وظائف شاغرة لدى مجموعة شاهيني

2019-07-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محاسب أول حسابات (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

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. فني ميكانيكي ديزل: شهادة الدبلوم في تخصص هندسة ميكانيكية.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)