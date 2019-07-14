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الأحوال تُجيب على استفسارات هامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت الأحوال المدنية على العديد من الاستفسارات بشأن طريقة إلغاء موعد بدل فاقد لدى الوكالة، وتعبئة نموذج تجديد الهوية وأيضًا الأوراق المطلوبة بالنسبة لتجديد بطاقة الأحوال التالفة.
وقالت الأحوال المدنية: إنه لا يمكن تعديل أو إلغاء موعد بدل فاقد بالنسبة للمواطنين والمقيمين.
كما ردت على سؤال آخر بشأن هل يكون تعبئة نموذج تجديد الهوية الوطنية يدويًّا أو بالكمبيوتر؟ وأوضحت أنه بالإمكان تعبئة النموذج إلكترونيًّا وطباعته، أو تعبئته عند الوصول لمكتب الأحوال المدنية.
وبالنسبة إلى بطاقة الأحوال التالفة فالأوراق المطلوبة للتجديد هي أولًا تعبئة النموذج المخصص مع إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وأيضًا إحضار صور شخصية مقاس 6×4.
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