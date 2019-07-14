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الفرق بين الاختبار التربوي والتخصصي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعادت هيئة تقويم التعليم والتدريب توضيح الفرق بين الاختبارين التربوي والتخصصي.
وقالت الهيئة رداً على سؤال معلم ثانوي تخصّص نظم معلومات إدارية حول الفرق بين الاختبارين : إن الاختبار التربوي العام هو اختبار مُوحّد لجميع التخصصات، أما الاختبار التخصصي فيتمّ بناءً على تخصص المعلم الجامعي.
وأوضحت هيئة تقويم التعليم أن درجات الاجتياز 50 درجة لكل اختبار، سواء الاختبار التربوي أو التخصصي، وفي حال عدم اجتياز أحدهما يلزم إعادة الاختبار الذي لم يتم تحقيق درجة الاجتياز فيه.
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