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الراجحي يتفاعل مع تغريدة الفرحان
متابعات الخليج 365 - الرياض
عبّر وزير العمل المهندس أحمد الراجحي عن استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة الثقافة فيما يتعلق بمسابقة التراث الصناعي.
وقال الوزير الراجحي رداً على تغريدة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، خطوةٌ رائعةٌ يا سمو الأمير ستُسهم بلا شك في المحافظة على التراث الصناعي، ونحن في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية نسعد بأن نكون شركاء معكم لدعم هذا المشروع الوطني، ليطَّلع أبناء الوطن على ما تمتلكه مملكتنا من إرثٍ صناعيٍ تاريخيٍ نفخر به، صُنِع بأيادٍ سعودية.
وكانت وزارة الثقافة أطلقت اليوم مسابقة التراث الصناعي لاكتشاف أهمّ المعالم المرتبطة بالصناعة في مناطق المملكة وتوثيقها وحفظ تاريخها والتعريف به، بمشاركة كافة فئات المجتمع من المهتمين والمؤرخين.
وقال وزير الثقافة إنه بعد تأسيس برنامج المحافظة على التراث الصناعي والجهود المبذولة من عدد من الوزراء لدعمه، نطلق اليوم مسابقة لتعزيز مفهوم التراث الصناعي:” فبلادنا تمتلك أرضاً صلبة لمواقع التراث الصناعي”.
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