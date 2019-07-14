شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تمرين «القائد المتحمس 2019» بين القوات السعودية والأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

انطلقت اليوم بمركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية فعاليات «تمرين القائد المتحمس 2019» الذي يجمع وحدات من القوات البرية الملكية السعودية بنظيرتها الأمريكية، بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني.

وقد بدأ حفل افتتاح التمرين بسلام اللواء ثم تقدم قائد طابور العرض العسكري للاستئذان لرفع علمي البلدين، ثم عزف السلام الوطني الأمريكي والسلام الملكي السعودي.

Advertisements

ورحب اللواء صالح بن أحمد الزهراني بالمشاركين، مثمناً مشاركة القوات الأمريكية الصديقة في هذا التمرين، وشكر المشاركين على ما بذلوه من جهد في مراحل التخطيط والتحضير لما قبل انطلاق التمرين.

وبين أن التمرين هو امتداد للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، وتهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

من جانبه، أوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد بن محسن السناني أن التمرين يركز نشاطه في التدرب على إجراءات التخطيط والتنسيق لتنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية لاكتساب المهارة والاحترافية وتبادل الخبرات بين البلدين في ظل التعاون الوثيق مع الجانب الأمريكي في جميع المجالات وخاصة في مجال التدريب.

يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوعين، يتم خلالها تنفيذ عدد من المهمات التدريبية في بيئة العمليات العسكرية التقليدية وغير التقليدية.