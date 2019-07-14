شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يعقد اجتماعا لبحث استعدادات الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

عقد محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بديوان المحافظة، اجتماعا موسعا مع الجهات الحكومية والأمنية؛ لبحث كافة الاستعدادات الميدانية لمركز البهيتة الأمني لموسم الحج هذا العام.

وقدم الميموني في بداية الاجتماع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يقدمانه من تسهيلات وخدمات مميزة لحجاج بيت الله الحرام، القادمين من شتى أقطار العالم ليؤدوا نسكهم بأمن وأمان وراحة واطمئنان.

كما رفع الميموني شكره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على جهوده ومتابعته الحثيثة لكل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل كافة الخدمات ومتابعة القطاعات الأمنية لتوفير أقصى درجات الأمن في المشاعرالمقدسة.

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كما عبر محافظ الطائف عن شكره وامتنانه لجهود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا ورئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، وما يوليه من اهتمام ومتابعة لكافة القطاعات الأمنية والخدمية وذلك لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مثمنا جهود الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعته الميدانية المتواصلة لتوفير سبل الراحة من خدمات ومرافق لضيوف الرحمن.

من جانب آخر، أوضح محافظ الطائف أهمية دور المركز الأمني للبهيتة وما يناط بكل الجهات الأمنية وذات العلاقة المشاركة بالمهمة، ودورها لتسهيل دخول حجاج بيت الله الحرام، وضبط وإعادة المخالفين وكل من لا يملك تصريحاً للحج، وكذلك توفير كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، بأفضل الإمكانات والخدمات.

بعد ذلك، اطلع محافظ الطائف على محضر الاجتماع، والتوصيات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، كما استمع إلى شرح مفصل من قِبل القائد الأمني بالبهيتة اللواء علي العطوي عن جهود رجال الأمن من القطاعات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل تدفق الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وضمان انسيابية حركة السير للمركبات، وكيفية متابعة وضبط مخالفي أنظمة الحج، موضحاً أن جميع مسارات الفرز ونقاط المنع تخضع لمراقبة دقيقة على مدارالـ24 ساعة.

وفي ختام الاجتماع، تم تكوين لجنة مشكلة من عدد من القطاعات الحكومية لمتابعة سير أعمال التطوير والخدمات بالمركز وسرعة إنجازها في وقت قياسي كما أبدى محافظ الطائف سعادته بما قُدِم من مقترحات وتوصيات في سبيل خدمة ضيوف الرحمن من خلال الإمكانات البشرية المؤهلة والمدربة، والإمكانات الآلية الحديثة والخدمات الأخرى، التي سيتم توفيرها لتلبية المتطلبات كافة من أجل ضمان راحة حجاج بيت الله الحرام، والإسهام في إنجاز إجراءاتهم في وقت قياسي، مقدماً جزيل شكره للمشاركين كافة من الجهات الأمنية والحكومية.