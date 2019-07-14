الجبير يبحث مع سفير الإمارات جهود البلدين في تحقيق أمن واستقرار المنطقة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم (الأحد)، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الشقيقين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، نائب سفير بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاءين، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.
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