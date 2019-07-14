شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي: مسابقة «التراث الصناعي» خطوة رائعة لتوثيقه والمحافظة عليه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، أن إعلان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إطلاق مسابقة «توثيق التراث الصناعي» خطوة رائعة ستسهم بلا شك في المحافظة على «التراث الصناعي».

وأضاف الراجحي عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد) ردا على تغريدة وزير الثقافة: «نحن في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية نسعد بأن نكون شركاء معكم لدعم هذا المشروع الوطني، ليطَّلع أبناء الوطن على ما تمتلكه مملكتنا من إرثٍ صناعيٍ تاريخيٍ نفخر به، صُنِع بأيادٍ سعودية».

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يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت اليوم أول مسابقة وطنية لتوثيق «التراث الصناعي» في المملكة، بجوائز تصل إلى نحو مليون ريال، ومشاركة مفتوحة لعموم المواطنين والمقيمين عبر الموقع الإلكتروني ( engage.moc.gov.sa).

وحيال ذلك، أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أن إطلاق مسابقة توثيق «التراث الصناعي» يأتي لتوسيع مفهومها، مشيراً إلى أن بلادنا تمتلك أرضاً صلبة لمواقع التراث الصناعي.

ونوه الأمير بدر في تغريده عبر حسابه في تويتر إلى الجهود المبذولة من «أصحاب المعالي» لدعم برنامج المحافظة على التراث الصناعي.