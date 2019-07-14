شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر خادم الحرمين لأمره استضافة 1000 حاج وحاجة لأداء الفريضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (رام الله)

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على أمره الكريم باستضافة 1000 حاج وحاجة من فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440 ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وقال شتية خلال توقيع اتفاقية لنقل حجاج المحافظات الجنوبية، في مكتبه بمدينة رام الله: «إن هذه اللفتة النبيلة ليست جديدة على خادم الحرمين الشريفين، فدعمه المتواصل للشعب الفلسطيني كان له الأثر الكبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني».

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني اتمام التجهيزات لبدء موسم الحج في الأراضي الفلسطينية.