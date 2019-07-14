وحدات بيطرية للكشف على المواشي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزية العيادات والوحدات البيطرية بالمناطق للكشف على المواشي المراد نقلها إلى العاصمة المقدسة، وذلك بدءا من 13 ذي القعدة الحالي إلى 3 ذي الحجة المقبل من خلال المرور بنقاط الفرز البيطري بمنافذ العاصمة المقدسة للمطابقة على الشهادات الصادرة من الفروع والوحدات البيطرية.
وأهابت بجميع الراغبين في نقل مواشيهم للعاصمة المقدسة، إلى التقدم لأقرب فرع لها أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية المحددة بساعات معينة للوصول لنقاط الفرز البيطري بمداخل العاصمة المقدسة.
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