القيادة تهنئ إجيلز ليفتيس بتنصيبه رئيسا لجمهورية لاتفيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية لاتفيا إجيلز ليفتيس، بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية.

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وقال الملك في برقية «يسرنا بمناسبة تنصيبكم رئيسا لجمهورية لاتفيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس إجيلز ليفتيس، بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية لاتفيا.

وقال ولي العهد «يسعدني بمناسبة تنصيبكم رئيسا لجمهورية لاتفيا، أن أعرب لفخامتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسعادة، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي».