3 شبان يمنحون نكهة عالمية لعرض يوم الباستيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أضاف شاب وشابة ألمانيان، ولاجئ سوداني شاب أيضا نكهة عالمية إلى عرض يوم الباستيل، أمس في باريس.

وشارك الثلاثة بين مجموعة تضم 17 شابا من برنامج خدمة «Civique» الفرنسي - وهو برنامج مدني للخدمة العامة - فالمجموعة مكلفة بعرض ضخم يبرز ألوان العلم الفرنسي الثلاثة أمام الرئيس إيمانويل ماكرون والشخصيات البارزة الأخرى خلال حفل اختتام العرض.

وقال لينارت فاندسليب (19عاما)، من مدينة درسدن شرقي ألمانيا، لوكالة الأنباء الألمانية خلال تمرينات في وقت سابق «إنه لشرف عظيم لي».