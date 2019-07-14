الإعصار باري يتحول إلى عاصفة استوائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحول مستوى الإعصار «باري» إلى عاصفة استوائية لدى وصوله إلى اليابسة في ولاية لويزيانا بجنوب الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أبقت السلطات على تحذيرها للسكان من إمكانية اشتداد قوة العاصفة بشكل خطير، ومن هطول أمطار على نحو يهدد الحياة.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة عبر وسط لويزيانا؛ لتصل إلى الجزء الشمالي من الولاية، حيث يتوقع أن تضعف «باري» إلى مستوى «منخفض استوائي».