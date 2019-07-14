العثور على نموذج قارب مصغر لتوت عنخ آمون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عثر على قطع مفقودة لنموذج قارب مصغر دفن مع الملك المصري توت عنخ آمون، بحسب ما ذكره موقع Live Science، إذ عثر على قطع قوارب نموذجية أثناء جمع القطع الأثرية من قبر توت عنخ آمون في متحف الأقصر استعدادا لإقامة معرض في المتحف المصري الكبير، وهو متحف جديد بالقرب من أهرامات الجيزة من المقرر افتتاحه العام المقبل.

وقال محمد عطوة مدير علم الآثار والمعلومات في المتحف الذي عثر على النموذج في بيان «إنه من أكثر الاكتشافات إثارة في مسيرته، حيث من المدهش بعد كل هذه السنوات لا تزال لدينا اكتشافات جديدة وأسرار جديدة لهذا الملك الذهبي، توت عنخ آمون».