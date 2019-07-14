مسابقة تلفزيونية عربية كبرى لاختيار شعراء سوق عكاظ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقرت جائزة سوق عكاظ العربية للشعر الفصيح لأول مرة منذ انطلاقها كمسابقة تلفزيونية عربية تفاعلية كبرى تتجاوز جوائزها مليوني ريال.

وسيشهد سوق عكاظ في دورته الثالثة عشرة بانطلاق هذه المسابقة نقلة نوعية في آليات تنظيم الجائزة واختيار الفائزين من المنافسة المباشرة بين المتسابقين، حيث يأتي هذا التطوير حرصا على تأصيل المكون الإنساني الثقافي الفذ، ومجالا لتنافس الأصوات الشعرية المتميزة، وعرض أثمن ما جادت به قريحة الشعراء، لانتقاء صاحب استحقاق لقب «شاعر سوق عكاظ»، واستحقاق وسام الشعر العربي الفصيح في عكاظ.

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ويتميز الاشتراك في المسابقة بأنه حق لكل شاعر من شعراء العربية، بشرط أن يكون للشاعر إنتاج مطبوع باللغة العربية الفصحى - لا يقل عن ديوان واحد - على أن يكون لإنتاجه قيمة فنية وجمالية تجعله صوتا شعريا متميزا.

وستتولى تحكيم الجائزة لجنة من النقاد العرب المتخصصين في الأدب والنقد، على أن تفرز اللجنة جميع المشاركات لاختيار 22 مرشحا لدخول المنافسة في المرحلة النهائية للمسابقة التي ستشهد تصفيات تدريجية أمام لجنة التحكيم والجمهور إلى أن يتم اختيار 10 فائزين.

يذكر أن آخر موعد لاستقبال المشاركات في المسابقة سيكون الأحد 18 ذو القعدة الجاري، علما أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل المشاركة، وآليات المسابقة، عبر الموقع الالكتروني لسوق عكاظ.