صيف ثقافي يحاور المبدعين بأدبي الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

ضمن مبادرة سلسلة تنمية الإبداع في دورتها الثالثة، أطلق النادي الأدبي في الرياض برنامجه الصيفي «صيف ثقافي»، والذي يمتد لثلاثة أسابيع، وتتضمن المبادرة عددا من الدورات التدريبية، والورش العملية، إضافة إلى برنامج «حوارات وتجارب» الذي يستضيف عددا من المبدعين ويحاور تجاربهم الإبداعية.

من جانبه أكد رئيس النادي الأدبي الدكتور صالح المحمود أن سلسلة تنمية الإبداع تحرص على استقطاب المميزين والمبدعين في اختصاصاتهم، مقدما الدعوة إلى الجميع للتسجيل والحضور والمشاركة في سلسلة تنمية الإبداع في دورتها الثالثة، مبينا أن جميع ما يقدمه النادي من دورات وورش ولقاءات مجاني ودون مقابل.