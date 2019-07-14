السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام حددت لجنة المسرح بفرع جمعية الثقافة والفنون في الدمام الخميس المقبل آخر موعد لاستقبال المشاركات في مسابقة التأليف المسرحي، التي ينظمها بيت المسرح التابع للجنة المسرح بفرع الجمعية بالدمام، وتهدف إلى اكتشاف مواهب جديدة في مجال الكتابة المسرحية، وذلك بالتزامن مع إقامة ملتقى النص المسرحي المقروء الثاني الذي تقيمه الجمعية.



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كانت هذه تفاصيل خبر الخميس آخر موعد لاستقبال مشاركات مسابقة التأليف المسرحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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