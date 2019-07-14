حادث مروري يوقع إصابات خطيرة بكوزميتش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بلجراد تعرض نجم كرة السلة الصربي أوجنين كوزميتش لإصابات خطيرة إثر حادث تحطم سيارة، بحسب ما أعلنه فريقه ريد ستار بلجراد أمس. وأشار ريد ستار إلى أن كوزميتش تعرض لإصابات في الرأس والصدر ونقل إلى مستشفى في بلجراد، وذكرت صحيفة «بليتش» أن كوزميتش يرقد حاليا في غيبوبة نتيجة للإصابات التي تعرض لها خلال سفره مع صديق له تعرض هو الآخر لإصابات خطيرة. ولعب كوزميتش «29 عاما» في صفوف ريال مدريد الإسباني في الموسمين الماضيين.



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