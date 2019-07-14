استقالة رئيس لجنة الامتثال في فيفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين تقدم إدوارد هانوفر رئيس لجنة الامتثال بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» باستقالته بشكل مفاجئ بعد ثلاثة أعوام من العمل. ووفقا لصحيفة «بيلد ام سونتاج» الألمانية فإن هانوفر تقدم باستقالته لأسباب شخصية وعاد إلى بلاده أمريكا. وأكد هانوفر أن علاقته بجياني إنفانتينو رئيس الفيفا بناءة، لكنه رفض الكشف عن أسباب استقالته. ورفض هانوفر التعليق على التكهنات المثارة بشأن وجود ادعاءات فساد ضد إنفانتينو.



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