أمريكا للحوثيين: تراجعوا عن إعدام 30 أكاديميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء حكم ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإعدام 30 رجلا.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتيغاس في بيان صحفي أمس «أن من بين المحكوم عليهم بالإعدام أكاديميون وشخصيات سياسية تم احتجازهم بتهم لا أساس لها من الصحة، وأن بعض المحكوم عليهم قد تعرضوا للإيذاء البدني أثناء احتجازهم».

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تحث ميليشيا الحوثي على التراجع عن هذه الأحكام، ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية، ووقف الاعتقالات التعسفية.