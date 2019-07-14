تهديد حزب الله بـ«ضربة قاصمة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القدس المحتلة هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بتوجيه «ضربة قاصمة» إلى حزب الله اللبناني إذا ما قام بأي «حماقة». وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «سمعنا أخيرا تبجحات أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله حول مخططاته الهجومية، ليكن واضحا أنه لو تجرأ حزب الله على ارتكاب حماقة وهاجم إسرائيل، فإننا سنسدد له وللبنان ضربة عسكرية قاصمة، ولكن خلافا لنصر الله لا أنوي إعطاء تفاصيل عن مخططاتنا». وأضاف: «يكفي التذكير بأن نصر الله حفر أنفاقا إرهابية على مدار سنوات ونحن دمرناها خلال أيام معدودة».



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