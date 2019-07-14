الإسلامي للتنمية يمول مشاريع بقيمة 340 مليون دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على تمويل مشاريع عدة جديدة تبلغ قيمتها 340 مليون دولار في كل من بوركينافاسو وكازاخستان وموزمبيق، كما شملت الموافقة على منحة للمساعدة الفنية لجمهورية سورينام ومشروع وقف من صندوق التضامن الإسلامي لجمهورية بنين.

وجاءت الموافقة من قبل مجلس المديرين التنفيذيين خلال اجتماعه رقم 331 بمقر البنك بمدينة جدة، برئاسة معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار.

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ومن بين المشاريع التي سيتم تنفيذها في كازاخستان بقيمة 115 مليون دولار إنشاء طريق آلماتي الدائري الكبير (باكاد) الذي يهدف لتخفيف الازدحام المروري في مدينة آلماتي، إلى جانب مشروع الزراعة والأمن الغذائي في بوركينافاسو بقيمة 17.40 مليون دولار ويهدف المشروع إلى خفض نسبة الفقر وانعدام الأمن الغذائي لسكان الريف، وذلك من خلال زيادة إنتاج مشاريع الزراعة والري وتحسين سبل الوصول إلى الأسواق في منطقة دانجومانا، حيث سينتفع من المشروع أكثر من 50 ألف أسرة بالمنطقة.

كما ستنفذ مشروع تطوير تينامي في موزمبيق بقيمة 99.7 مليون دولار أمريكي، والذي سيسهم في النمو الاقتصادي لدولة موزمبيق عبر توفير إمداد كهربائي دائم باعتباره عمودا أساسيا في التنمية الوطنية، علاوة على زيادة معدل الوصول للكهرباء من 27% عام 2018 إلى 100% عام 2030.

وجرت الموافقة كذلك على مشروع لصالح باكستان بقيمة 100 مليون دولار لبرنامج القضاء على شلل الأطفال (المرحلة الثالثة) والهدف من المشروع هو دعم حملات التطعيم الضخمة بجميع أنحاء البلاد ضد شلل الأطفال، والتي تستهدف أكثر من 39 مليون طفل تحت سن الخامسة، إلى جانب الموافقة على مشروع لصالح جمهورية سورينام بقيمة 2.20 مليون دولار، وهو عبارة عن منحة مساعدة فنية مقدمة لعمل دراسة جدوى وتصميم معماري وهندسي مفصل لتشييد مستشفى جديد، وأخيرا مشروع بقيمة 6 ملايين دولار لصالح دولة بنين لإنشاء وقف صندوق التضامن الإسلامي بجمهورية بنين.