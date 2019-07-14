استعادة 12 مليون م2 من الأراضي الحكومية في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعادت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 12 مليون م2 في نحو 28 موقعا بجميع مدن ومحافظات منطقة عسير، بعد إزالة تعديات ومبان عشوائية شيدت عليها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن التعديات شملت إقامة مبان مخالفة وأحواش غير نظامية وغيرها من التجاوزات التي تضرر منها بعض السكان والبيئة الطبيعية، مشيرا إلى أن أعمال الإزالة استغرقت نحو 30 يوما.

وأكد الحميدي أن الأمانة اتخذت حيال تلك التجاوزات الإجراءات النظامية المعمول بها، مشيرا إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل على كل المواقع بمنطقة عسير؛ لضمان حماية الأراضي الحكومية من أي إحداثات تطالها.