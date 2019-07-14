برنامج تدريبي في نزاهة عن أساليب التحري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعقد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصرية العربية برنامجا تدريبيا بعنوان «أساليب التحري ومصادر المعلومات»، لمدة خمسة أيام، وذلك في مركز نزاهة للتدريب بمقر الهيئة بالرياض، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو الحالي، وبمشاركة موظفين من هيئة الرقابة والتحقيق، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، وديوان المراقبة العامة، ووزارات الداخلية والمالية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين في تحليل المعلومات والتحري عنها للكشف عن المخالفات والتجاوزات. ويأتي تنظيم نزاهة للبرنامج تفعيلا لاتفاقية التعاون الموقعة مع هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، كما يأتي انطلاقا من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.